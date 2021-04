Bulgaria: elezioni, Gerb si conferma il primo partito a scrutinio completato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) con la sua coalizione resta la prima forza politica nel Paese con il 26,18 per cento delle preferenze. Lo riferisce la Commissione centrale della Bulgaria dopo aver completato lo spoglio delle schede relative al voto di domenica 4 aprile. Secondo i risultati definitivi, più di 837 mila elettori hanno votato a sostegno della coalizione Gerb-Udf, con un risultato dunque inferiore rispetto alle elezioni del 2017. Al secondo posto si trova la formazione di Slavi Trifonov, C'è certa gente (Itn), con il 17,66 per cento delle preferenze. Circa 565 mila persone hanno votato per il suo partito. Slavi Trifonov, noto alla maggior parte dei bulgari come "Slavi", conduce un popolare talk show ed è un famoso cantante che ha inoltre lanciato una propria stazione televisiva. Il Partito socialista bulgaro (Bsp) è al terzo posto con il 15,01 per cento dei voti. Secondo alcuni analisti, i contrasti interni hanno penalizzato la forza politica di fronte agli elettori. Poco più di 480 mila persone hanno votato per il partito. (segue) (Seb)