Spagna: premier Sanchez in visita in Angola e Senegal per rafforzare investimenti in Africa (2)

- La seconda tappa del viaggio sarà il Senegal e inizierà venerdì. Il premier spagnolo visiterà il contingente della Guardia civil e la Policia nacional che lavora con il Senegal nella lotta contro l'immigrazione illegale e terrà poi un incontro con il presidente del Senegal, Macky Sall. I due leader dovrebbero firmare una dichiarazione congiunta per rafforzare la cooperazione in materia di immigrazione. In seguito, Sanchez visiterà la nuova sede dell'Istituto Cervantes a Dakar che dovrebbe essere avviata nella seconda metà di quest'anno. Infine, Sanchez visiterà i militari spagnoli del distaccamento Ivory, presente in Senegal dal 2013 per sostenere il Mali nella sua lotta contro l'insurrezione jihadista e contribuire al trasporto strategico. (Spm)