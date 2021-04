Cina-Libano: Covid, due lotti di vaccini prodotti in Cina arrivano in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due lotti di vaccini contro il coronavirus sviluppati dalla società farmaceutica cinese Sinopharm sono arrivati in Libano ieri, 6 aprile. L'ambasciatore cinese in Libano, Wang Kejian, ha affermato durante una conferenza stampa tenutasi all'aeroporto internazionale Rafic Hariri che "la donazione dei vaccini è simbolo del sostegno della Cina e dei buoni legami con il popolo libanese". "I vaccini cinesi giocheranno un ruolo positivo nel rafforzare la capacità del Libano di prevenire e controllare la pandemia", ha detto Wang. Da parte sua, il ministro della sanità libanese Hamad Hassan ha affermato che "i vaccini saranno assegnati all'Esercito libanese, alle dogane, alla sicurezza sociale e a diversi dipartimenti e ministeri pubblici". Anche il generale Elias El-Chamiyeh, in tale occasione rappresentante delle forze armate libanesi, ha mostrato apprezzamento e ha sottolineato che, così facendo, "la Cina si impegna a rafforzare la cooperazione tra le forze armate cinesi e libanesi". (Cip)