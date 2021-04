Imprese: Deliveroo sale in Borsa dopo l’accordo con Carrefour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni della compagnia di consegna a domicilio Deliveroo aprono con un leggero balzo in avanti durante il primo giorno di negoziazione delle azioni acquistate in seguito all’offerta pubblica iniziale, dopo l’accordo con la nota catena di vendita al dettaglio francese Carrefour. Alle 7:10 (le 6:10 in Italia) il titolo era scambiato in rialzo del 2,5 per cento a 287 pence, circa il 25 per cento in meno rispetto al suo prezzo di offerta pubblica. Deliveroo ha ricevuto una valutazione iniziale di 7,6 miliardi di sterline (10,46 miliardi di dollari), a un prezzo di 390 pence per azione. (Rel)