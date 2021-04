Imprese: Versalis lancia nuovo prodotto per imballaggi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Versalis, società chimica di Eni, espande l’offerta di prodotti “circolari” realizzati con materie prime da riciclo: alla gamma Versalis Revive si aggiunge infatti un nuovo prodotto destinato all’imballaggio alimentare e realizzato per il 75 per cento con polistirene riciclato ricavato dalla raccolta differenziata domestica. Stando al relativo comunicato stampa il prodotto, denominato Versalis Revive Ps Air F – Series Forever, è frutto della già avviata collaborazione con Forever Plast, società italiana leader nella riqualificazione dei prodotti post-consumo in materie prime di alta qualità, ed è stato sviluppato nell’ambito di un progetto di collaborazione con vari operatori della filiera dell’industria del polistirene: Corepla, Pro Food e Unionplast. Dalla collaborazione è nato un innovativo vassoio per alimenti riciclabile e generato da polistirene riciclato sviluppato dalle aziende del gruppo Pro Food. Il vassoio si compone di uno strato interno che contiene Versalis Revive Ps Air F – Series Forever e di due strati esterni realizzati con polistirene vergine: questa struttura, denominata barriera funzionale A-B-A, garantisce la compatibilità per il contatto con gli alimenti. Il design di tale barriera e i severi test a cui è stata sottoposta sono stati sviluppati con la collaborazione del Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging, prestigioso istituto tedesco di ricerca applicata che collabora con l’industria nello sviluppo di tecnologie valide per l’immissione sul mercato di prodotti innovativi. La commercializzazione inizierà nelle prossime settimane e punta principalmente al mercato dell’imballaggio della carne e del pesce. La gamma Versalis Revive comprende prodotti da riciclo meccanico di plastiche della raccolta differenziata domestica e della filiera industriale: oltre al Versalis Revive Ps, sul mercato sono disponibili quelli a diversa base polimerica, come il polistirolo espandibile e il polietilene. (Com)