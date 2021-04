Roma: ancora minorenne rapinava coetanei minacciandoli, sottoposto a fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora minorenne rapinava coetanei minacciandoli, tanto che era diventato l'incubo dei giovani che si trovavano a transitare all'interno o nei pressi della stazione di Monte Mario a Roma. Ma le accurate e determinanti indagini da parte degli investigatori del XIV distretto Primavalle, hanno consentito di stringere il cerchio e di arrestare un minorenne di etnia rom responsabile di vari fatti delittuosi. Secondo quanto si apprende, in particolare, il 29 marzo scorso, i poliziotti, durante un appostamento nei pressi della stazione ferroviaria, hanno notato un singolare aggregarsi di giovani intorno ad altri, proprio nel momento in cui stava partendo un treno e, riconosciuto uno di questi per averlo visto nelle immagini degli impianti di videosorveglianza riferite ad altra rapina, lo hanno bloccato. I suoi complici sono riusciti invece a defilarsi e a fuggire approfittando del fatto che la polizia fosse impegnata a contenere la resistenza opposta dal fermato durante il controllo. Il ragazzo, ancora minorenne, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. (segue) (Rer)