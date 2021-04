Roma: ancora minorenne rapinava coetanei minacciandoli, sottoposto a fermo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riscostruito, informato il Pm presso il tribunale per i minorenni, ne ha disposto l'accompagnamento presso un centro di prima accoglienza in attesa di udienza di convalida a seguito della quale, il Giudice, valutato il grave castello accusatorio a suo carico, ha disposto per lui che fosse associato presso Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo. Il ragazzo, con precedenti di polizia per reati predatori commessi anche con false generalità, dovrà rispondere di rapina aggravata e di resistenza a pubblico ufficiale. Il minorenne è risultato scarcerato da poco tempo per aver commesso nel marzo del 2020 una rapina nei confronti di un suo coetaneo. In entrambe le rapine il giovane malvivente aveva minacciato le vittime facendogli intravedere una pistola custodita nella cinta dei pantaloni. Proseguono le indagini per stabilire se lo stesso sia il responsabile di altre rapine. (Rer)