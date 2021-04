Vaccino: Uecoop, salute prima spesa per 45 per cento imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza sanitaria è stata la principale nuova spesa che quasi un'impresa su due (45 per cento) ha dovuto affrontare nell’anno dell’emergenza Covid per proteggere dipendenti e luoghi di lavoro dall’assedio del virus con investimenti straordinari nonostante il blocco o la frenata dell’attività, a causa dei lockdown e delle limitazioni anti contagio che hanno avuto un pesante impatto sull’economia e il lavoro. È quanto emerge dalla rilevazione dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) sull’attività delle imprese da nord a sud della Penisola, in riferimento all’arrivo di 1,5 milioni di dosi Pfizer per le Regioni, per dare una nuova spinta alla campagna vaccinale e far uscire prima possibile l’Italia dall’emergenza Covid. Una situazione, sottolinea l'Uecoop, che sta pesando sulle imprese con 80mila cooperative italiane attive in diversi settori: dalla logistica all’agroalimentare, dalla salute ai servizi socio assistenziali, dall’edilizia alla vigilanza fino a cultura e spettacoli. "Un impegno in prima linea che coinvolge oltre un milione di occupati per i quali sono stati ripensati turni, orari, modalità di lavoro e soprattutto misure di protezione fra dispositivi anti Covid e distanziamenti", evidenzia l'Uecoop. (segue) (Com)