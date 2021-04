Vaccino: Uecoop, salute prima spesa per 45 per cento imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma se i nuovi investimenti sull’aumento dei livelli di sicurezza sanitaria sono stati la principale nuova spesa nell’anno della pandemia per la maggioranza delle realtà economiche, c’è anche una quota di imprese, pari al 40 per cento, per la quale, come rileva l'indagine, i nuovi maggiori costi sono stati legati alla gestione ordinaria, dalle bollette energetiche alla burocrazia amministrativa. "Solo il 15 per cento ha dichiarato di aver effettuato investimenti straordinari in nuovi macchinari, attrezzature e strumenti tecnologici". Con l’emergenza Covid le spese delle imprese sono aumentate in media di 1/5 nell’ultimo anno fra problemi di logistica e spedizioni, misure di sicurezza anti contagio, cambio dei turni di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione, buchi in organico per malattie del personale. "La campagna vaccinale è strategica perché la sua rapida riuscita è la condizione di base per la ripartenza del Paese e la competitività del sistema economico nazionale", continua l'Uecoop. Secondo l’80 per cento delle imprese ci vorranno da sei a dodici mesi perché l’economia italiana esca dall’emergenza Covid e "se da una parte il 15 per cento teme che ci vorranno almeno due anni esiste anche una nicchia del 3 per cento di super ottimisti che ipotizza che potrebbero bastare tre mesi", conclude l'Uecoop. (Com)