Mozambico: Unhcr, 11 mila persone in fuga dalle violenze a Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) continua a lavorare 24 ore su 24 per assistere migliaia di persone che cercano sicurezza nella provincia di Cabo Delgado, nel Mozambico settentrionale. Lo riferisce l'agenzia Onu in una nota, secondo cui il recente attacco alla città costiera di Palma ha messo in fuga almeno 11 mila persone mentre altre migliaia sono rimaste intrappolate nell’area. Dopo l’attacco, civili sono arrivati a Pemba, Nangade, Mueda e Montepuez a piedi e in barca a partire dal 24 marzo. I voli umanitari che hanno aiutato l’evacuazione di centinaia di persone sono ora sospesi in attesa di ulteriori autorizzazioni da parte delle autorità. I team dell’Unhcr a Pemba hanno raccolto testimonianze preoccupanti da parte delle popolazioni sfollate secondo le quali oltre mille persone in fuga dal Mozambico che cercavano di entrare in Tanzania non sarebbero state autorizzate ad attraversare il confine per chiedere asilo e stanno ora approfondendo queste segnalazioni in Tanzania. L’Unhcr, prosegue la nota, chiede ai Paesi vicini al Mozambico di garantire accesso al territorio e alle procedure di asilo a coloro che fuggono dalla violenza e sono in cerca di protezione. (segue) (Res)