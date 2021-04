Mozambico: Unhcr, 11 mila persone in fuga dalle violenze a Cabo Delgado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nord del Mozambico tre anni di disordini hanno provocato quasi 700 mila sfollati interni, di cui la maggior parte è stata costretta a fuggire nell’ultimo anno. Il personale dell’Unhcr avverte che se la violenza in corso non si fermerà, questo numero potrebbe superare il milione entro giugno. L’Unhcr sta mettendo in atto misure per accogliere altre persone nei prossimi giorni e il suo staff sta raggiungendo le aree fuori Pemba per assistere i nuovi sfollati. La maggior parte dei nuovi arrivati sono donne e bambini con pochi effetti personali e per lo più mostrano segni di gravi traumi in seguito alle atrocità di cui sono stati testimoni e sono preoccupati per i parenti che sono stati lasciati indietro. Gli attacchi improvvisi e mortali hanno separato le famiglie, molte delle quali non sono ancora in grado di partire. Tra i gruppi vulnerabili arrivati a Pemba ci sono bambini non accompagnati, famiglie separate e persone anziane. L’Unhcr e i suoi partner hanno distribuito articoli di primo soccorso, tra cui coperte e stuoie per dormire. Alcune persone sono ospitate in un centro di transito a Pemba, istituito dal governo, mentre la maggior parte degli sfollati vive presso parenti e amici le cui scarse risorse si stanno rapidamente esaurendo. (segue) (Res)