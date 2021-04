Mozambico: Unhcr, 11 mila persone in fuga dalle violenze a Cabo Delgado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I team dell'Unhcr stanno identificando i casi più vulnerabili che hanno bisogno di assistenza urgente e li stiamo indirizzando ai servizi disponibili e stanno rintracciando e riunendo le famiglie separate. Quasi l’80 per cento delle persone separate sono donne e bambini. L’agenzia sta anche formando il personale delle organizzazioni partner sul come dare protezione agli sfollati a rischio di violenza di genere e sfruttamento sessuale. L’escalation di violenza a Cabo Delgado ha gravemente compromesso le strutture sanitarie, idriche, di accoglienza, nonché la disponibiltà di cibo. Questa straziante crisi umanitaria è aggravata da una situazione già fragile di sottosviluppo cronico, disastri climatici consecutivi e ricorrenti epidemie, tra cui, più recentemente, il Covid-19. Servono assolutamente maggiori risorse perché la mancanza di fondi sta ostacolando la risposta umanitaria, afferma l'Unhcr, il cui appello di 19,2 milioni di dollari per Cabo Delgado è finanziato per meno del 40 per cento. (Res)