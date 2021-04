Maltempo: Coldiretti, rischio raccolti con primavera sottozero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo delle temperature sottozero in primavera mette a rischio i raccolti dopo un lungo periodo di alte temperature che hanno favorito il risveglio della vegetazione che è ora più sensibile al grande freddo con bufere di vento e neve anche a bassa quota. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti del maltempo sulle coltivazioni agricole. "Le piante durante il riposo invernale sono in grado di sopportare temperature inferiori allo zero, anche di decine di gradi, ma diventano particolarmente sensibili, una volta risvegliate, in fase di fioritura o dopo aver emesso le nuove foglioline", sottolinea la Coldiretti. L'associazione evidenzia che il brusco abbassamento delle temperature anche con l’arrivo del gelo in pianura "compromette la produzione di fragole e quella di ciliegi, albicocchi, peschi e mandorli ma anche meli e peri già fioriti o in fiore, ma ad essere colpiti sono anche gli ortaggi coltivati come lattughe, asparagi, carciofi, bietole, cavoli, spinaci, fave e piselli. Fuori dal riposo invernale e, pertanto, più sensibili al gelo, anche la vite e l’ulivo. A rischio, precisa la Coldiretti, le coltivazioni più precoci di mais, che potrebbero dover essere riseminate, ma anche cespugli e piante ornamentali nei vivai, "dove le gelate possono pregiudicare l’armonia e la simmetria delle chiome ottenute con anni di sapienti potature". (segue) (Com)