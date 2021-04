Messico: Covid, autorizzato per uso di emergenza vaccino indiano Covaxin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale per la prevenzione dei rischi sanitari (Cofepris) del Messico ha autorizzato l’uso di emergenza del vaccino contro il Covid-19 Covaxin, realizzato dall’indiana Bharat Biotech. Secondo Bharat Biotech il vaccino ha un'efficacia di quasi l’81 per cento nella prevenzione del Covid-19 e porta a livelli "molto bassi" gli effetti avversi gravi. Parlando in conferenza stampa il sottosegretario alla Salute messicano, Hugo López-Gatell, ha tuttavia chiarito che per il momento non c’è un piano per l’acquisto del vaccino. “Con l'autorizzazione di emergenza a Covaxin il nostro paese ha ad oggi sei vaccini approvati contro il Covid-19: AstraZeneca, Cansino, Covaxine, Pfizer, Sinovac e Sputnik V”, ha scritto il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, sul suo account Twitter. (segue) (Mec)