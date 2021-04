Messico: Covid, autorizzato per uso di emergenza vaccino indiano Covaxin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra quelli in arrivo dall'estero e quelli che vengono inflaconati in patria grazie, il Messico dispone al momento di oltre 12 milioni di dosi di vaccino. Grazie a un accordo stretto l'estate scorsa, il farmaco sviluppato dall'Università di Oxford e AstraZeneca viene prodotto e confezionato nel laboratorio messicano di Liomont, usando il principio attivo elaborato in Argentina presso l'istituto biotecnologico mAbxience (Gruppo Insud). Da qui, il vaccino AstraZeneca dovrà essere distribuito nel resto della regione, eccezion fatta per il Brasile che ha gettato le basi per una sua produzione autonoma. (segue) (Mec)