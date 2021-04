Mobilità: FlixBus verso rilancio del turismo in un’ottica green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una stagione che si preannuncia nuovamente all’insegna del turismo di prossimità e della riscoperta della dimensione locale, si presenta l’urgenza di investire nell’infrastruttura per valorizzare il territorio alla luce della nuova sensibilità ambientale, garantendo ai visitatori un’adeguata rete di trasporti collettivi per spostarsi in modo green verso mete meno battute. Proprio sul bisogno di ripensare il proprio modo di viaggiare si basa lo studio “Il viaggiatore green”, commissionato da FlixBus all’istituto di ricerca Squadrati per indagare i comportamenti degli italiani attenti all’ambiente con riferimento al viaggio e allo stile di vita, per individuare preconcetti e criticità che rischiano di ostacolare l’affermazione di una concezione “green” del viaggio. “La visione di un sistema di mobilità integrata efficiente ed ecocompatibile, libero dall’uso del mezzo privato, guida da sempre il nostro operato in tutto il mondo: in linea con questa visione, riteniamo che la prospettiva di un rilancio del turismo in ottica di sostenibilità offra agli attori del trasporto un’occasione unica per imprimere una svolta alla mobilità in Italia”, ha commentato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia. (segue) (Com)