Mobilità: FlixBus verso rilancio del turismo in un’ottica green (2)

Nello specifico, relativamente ai mezzi di spostamento, l'83 per cento degli intervistati si è detto disposto a rinunciare all'utilizzo dell'auto privata se si potesse arrivare a destinazione con mezzi collettivi, mentre il 53 per cento sarebbe pronto a raggiungere la meta con più mezzi, se meno inquinanti. Una parte ha poi dichiarato di "avere a cuore l'ambiente, ma di prestarvi meno attenzione in vacanza: il 44 per cento indica come prioritario il contenimento dei costi, il 17 per cento la brevità del viaggio e il 12 per cento il numero ridotto di cambi; solo per il 4 per cento il contenimento delle emissioni è cruciale nella pianificazione del soggiorno. In sintesi, si legge in una nota, le carenze infrastrutturali vincolano a scelte di viaggio meno ecologiche anche gli Italiani più responsabili, che in vacanza diventano inoltre più esigenti a livello di comodità. "Promuovere un approccio intermodale e responsabile al viaggio sempre e in ogni luogo: è questa, oggi, la sfida che gli operatori del settore sono chiamati ad accogliere nell'ottica di un suo rilancio", ha continuato Incondi, sottolineando la necessità di valorizzare le infrastrutture pubbliche, "rendendole sempre più attrattive per incentivare le opportunità di intermodalità anche in vacanza".