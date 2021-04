Mobilità: FlixBus verso rilancio del turismo in un’ottica green (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro ostacolo alla ripresa in chiave green del turismo e della mobilità, prosegue la nota, è rappresentato dalla “scarsa consapevolezza dell’anima green dell’autobus, che riguarda soprattutto le generazioni più anziane”. Secondo lo studio, l’autobus patisce infatti una maggiore diffidenza sul tema dell’inquinamento rispetto ad altri mezzi come il treno, ritenuto assai più sostenibile: il 65 per cento degli intervistati dichiara che userebbe gli autobus a lunga percorrenza “se non inquinassero”, e solo il 9 per cento li userebbe per compiere un viaggio in modo green. Eppure, secondo FlixBus, l’autobus può sostituire fino a 30 auto su strada, contribuendo significativamente a contenere il livello di CO2 e rappresentando una soluzione green. “Se consideriamo l’evoluzione del settore negli ultimi anni, non possiamo non renderci conto che la vecchia idea dell’autobus come mezzo inquinante è superata: l’impegno degli operatori nel promuovere pratiche di business sostenibili è sempre più evidente, come anche i benefici derivanti dalla ricerca sulle fonti di alimentazioni alternative, che ci auguriamo sia supportata dalle istituzioni cogliendo, per esempio, l’occasione offerta dal Pnrr, che all’idrogeno destina risorse per due miliardi”, ha concluso Incondi, aggiungendo che saranno “proprio le generazioni più giovani, in assoluto le più responsabili, a guidare questa rivoluzione”. (Com)