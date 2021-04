Germania: deficit a 189,2 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, a causa della crisi del coronavirus, la Germania ha registrato un deficit di bilancio pari a 189,2 miliardi di euro, il primo dal 2013 e il più elevato dalla riunificazione del Paese nel 1990. Il dato fa seguito all'avanzo di 45,2 miliardi di euro del 2019. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nello scorso anno, per finanziare la risposta alla crisi, la spesa pubblica è aumentata del 12,1 per cento a 1.678,6 miliardi di euro. Ad esempio, il governo federale ha trasferito ai Laender circa 17,8 miliardi di euro in aiuti per le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi. Per le assicurazioni sanitarie sono stati stanziati circa 13 miliardi di euro. Allo stesso tempo, nel 2020 le entrate pubbliche sono diminuite del 3,5 per cento a 1.489,4 miliardi di euro. Tra le cause, il declino del 3,8 per cento a 1.308,4 miliardi di euro subito dal reddito da imposte e tasse.(Geb)