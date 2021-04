Vaccini: Didonè (Fnp Cisl), oltre 60mila anziani dimenticati in Lombardia, sportelli e telefono possono aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono oltre 60mila i grandi anziani over80 "dimenticati" in questa campagna vaccinazione antiCovid. Lo evidenzia il sindacato Fnp Cisl Lombardia spiegando che questi over80 che non appaiano nelle liste, "non sono tutti accaniti no vax ma, forse, non si sono prenotati perché non tecnologici, o soli in casa, o impossibilitati a raggiungere qualsiasi hub vaccinale. Regione e ATS stanno correndo ai ripari, cercando di tamponare anche questa ennesima falla che si è aperta nel sistema socio sanitario regionale. Ma purtroppo le brutte figure nei confronti della popolazione più anziana si susseguono ormai da mesi, senza che il nuovo staff messo in piedi da regione Lombardia sia ancora riuscito a trovare la quadra dal punto di vista comunicativo e organizzativo". Spiega Emilio Didonè segretario generale di Fnp Cisl Lombardia. "Siamo ben lontani dai 500mila vaccini giorno in centri 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E si continua con questo trend, i numeri sono numeri non opinioni, si rischia di non centrare neanche l'obiettivo minimo annunciato da regione Lombardia di vaccinare tutti gli over 80 entro domenica 11 aprile. Si accavallano annunci su annunci, sommando confusione a confusione. E ci chiediamo perché non si sia tenuto conto fin dall'inizio della fragilità digitale di questa fascia di popolazione, che in assenza di figli e nipoti, fatica a utilizzare portali internet e altre vie tecnologiche".