Vaccini: Didonè (Fnp Cisl), oltre 60mila anziani dimenticati in Lombardia, sportelli e telefono possono aiutare (2)

- "Non sarebbe stato più semplice aprire uno sportello fisico dedicato, o spedire una lettera a casa, o un numero telefonico apposito, o meglio ancora incaricare da subito Ats e Comuni a contattare queste persone, più bisognose di aiuto, per agevolarne la prenotazione? Perché non mettersi qualche volta dall'altra parte, e farsi guidare da un po’ di umiltà e buon senso?” aggiunge Didonè. Come spiegato nella nota del sindacato, alcune strutture territoriali Fnp in Lombardia, grazie anche a collaboratori pensionati e volontari di Anteas, hanno già avviato contatti nelle comunità per censire quanti siano gli interessati al vaccino, che non hanno avuto la possibilità o la capacità di prenotarsi adeguatamente. “Molti di questi probabilmente per paura del virus non escono di casa da mesi. Molti sono anziani soli, che dovrebbero essere contattati, uno ad uno, magari dalle Ats e dai Comuni. Cosa che oggi non sta succedendo, e per non lasciare indietro nessuno, e migliorare il sistema, noi ci mettiamo in gioco e al servizio” conclude Didonè. (Com)