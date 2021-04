Taiwan: ministro Esteri, l’India ha aiutato il Paraguay a sfuggire a pressioni della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha aiutato il Paraguay a sfuggire alle pressioni della “diplomazia dei vaccini” condotta dalla Cina in America latina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, in un incontro con i giornalisti stranieri a Taipei. Nell’occasione, il capo della diplomazia taiwanese ha confermato le indiscrezioni secondo cui Pechino avrebbe promesso i propri vaccini ad Assunzione in cambio dell’interruzione delle relazioni diplomatiche tra il Paese sudamericano e Taiwan. Secondo Wu, le cui dichiarazioni sono state riprese dalla stampa indiana, Nuova Delhi ha aiutato il Paraguay a sfuggire alle pressioni cinesi inviando in quel Paese 100 mila dosi Covaxin e promettendo la spedizione di altre 100 mila dosi. Va ricordato che Taiwan gode di relazioni diplomatiche formali con soli 15 Stati, cinque dei quali in America latina. Relazioni che sono invece giudicate illegittime dalla Repubblica popolare, che rivendica la propria sovranità su Taiwan. (segue) (Cip)