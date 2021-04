Taiwan: ministro Esteri, l’India ha aiutato il Paraguay a sfuggire a pressioni della Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Guardando ai Paesi che stanno ricevendo i vaccini cinesi, che si tratti del Brasile o del Cile o di El Salvador, credo di poter dire che questa offensiva stia avendo un forte impatto sui nostri alleati”. In Paraguay, ha sottolineato Wu, il governo cinese è stato “molto attivo” nel far sapere al pubblico che se il Paese avesse interrotto le relazioni diplomatiche con Taiwan avrebbe ottenuto milioni di dosi dei vaccini cinesi. Questo, ha aggiunto il capo della diplomazia di Taipei, ha spinto Taiwan ad attivarsi con i propri partner. “Nelle ultime settimane abbiamo parlato con diversi Paesi che la pensano come noi, tra cui Giappone, Stati Uniti e India. Per fortuna l’India è riuscita a fornire alcuni vaccini Covaxin al Paraguay”, ha spiegato il ministro. Wu ha definito “della massima importanza” il fatto che, assieme all’India, gli Stati uniti abbiano deciso di contribuire a fornire vaccini in tutto il mondo. “Credo che questo aiuterà molti Paesi a evitare pressioni politiche”, ha osservato. (Cip)