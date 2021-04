Nato: vice segretario generale Geoana, pandemia Covid ha accelerato varie tendenze globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha accelerato varie tendenze globali: la competizione geopolitica tra attori statali e non statali. Lo ha detto il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, in occasione di una tavola rotonda organizzata dal Comitato per la difesa, l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale della Camera dei deputati della Romania dal tema "L'importanza geostrategica del Mar Nero e il contributo della Romania al fianco orientale". "La pandemia non ha fatto altro che accelerare varie tendenze globali, concorrenza geopolitica, concorrenza tra attori statali e non statali, una vera rivoluzione tecnologica, anche nella dimensione militare, un'intensificazione, un inasprimento dei vecchi problemi di sicurezza, amplificati da queste correnti che creare un amalgama di problemi di sicurezza molto più ampio e complesso rispetto a quello tradizionale", ha detto. "La Nato è un'alleanza di grande successo, perché ha nel suo codice genetico questo gene di adattamento permanente a un ambiente di sicurezza modificato. Questo è ciò che stiamo facendo oggi alla Nato, i nostri leader ei rumeni che lavorano nella Nato contribuiscono in modo significativo a questa trasformazione della Nato per le nuove sfide alla sicurezza", ha aggiunto Geoana. (segue) (Rob)