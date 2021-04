Nato: vice segretario generale Geoana, pandemia Covid ha accelerato varie tendenze globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario generale della Nato ha inoltre annunciato che si sta lavorando ad un nuovo concetto strategico della Nato. "Prevediamo che al vertice della Nato nel 2022 saremo in grado di avere, con l'approvazione dei nostri leader e il sostegno delle nazioni alleate, un nuovo concetto strategico della Nato. Perché, infatti, oltre ai tradizionali rischi per la sicurezza, ci sono ancora molti rischi che sono al di sotto della soglia dell'articolo 5. Alla Nato, mi occupo anche del settore dell'innovazione e sono molto soddisfatto del fatto che la Romania abbia annunciato la sua intenzione di partecipare a un fondo per l'innovazione della Nato", ha aggiunto Geoana evidenziando il ruolo importante dei militari dell'Alleanza, soprattutto in condizioni di pandemia. "Non saremmo stati qui se non avessimo avuto il nostro eroico esercito e i nostri soldati che hanno aperto la strada molte volte attraverso il sacrificio, l'esempio e se siamo qui oggi non possiamo non ringraziare i nostri soldati e garantire loro le condizioni ora e in futuro per svolgere il proprio lavoro nelle condizioni in cui un esercito moderno e un'alleanza moderna devono fornirli. E ciò che i nostri militari in tutta l'Alleanza hanno fatto in questa pandemia è assolutamente notevole e mostra ancora una volta che, quando necessario, nel bene e nel male, i nostri soldati sono sempre presenti", ha sottolineato Geoana (segue) (Rob)