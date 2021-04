Nato: vice segretario generale Geoana, pandemia Covid ha accelerato varie tendenze globali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Geoana "senza l'integrazione nella Nato, la Romania avrebbe probabilmente dovuto aspettare abbastanza a lungo per entrare a far parte dell'Unione Europea". "L'allargamento della Nato è stato un precursore dell'allargamento dell'Unione europea. L'adesione alla Nato ha portato prevedibilità, ha portato riforme, ha portato credibilità, ha portato influenza. E se la Romania nel 2004 - l'anno dell'adesione - aveva un Pil di 75 miliardi di dollari, nel 2020 la Romania ha avuto un Pil di 250 miliardi di dollari. Esiste certamente una connessione tra sicurezza, appartenenza alla Nato, prosperità e sviluppo economico", ha affermato Geoana. Il vice segretario generale della Nato ha parlato anche di "diplomazia parlamentare alleata". "Credo che tutti i parlamentari, in particolare quelli del Parlamento nazionale che hanno un ruolo esplicito nell'area della difesa e della sicurezza nazionale, debbano impegnarsi in tutto ciò che significa ecosistema politico, sovrastruttura politica, Parlamenti nazionali e sfere internazionali in cui possiamo promuovere i nostri interessi, possiamo difendere gli interessi dell'alleanza e possiamo promuovere gli interessi della Romania", ha concluso l'ex presidente del Senato romeno. (Rob)