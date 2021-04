Libia: Di Maio, il governo Draghi raccoglie lavoro svolto in anni di politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che il governo italiano sta facendo oggi in Libia è frutto del lavoro svolto in politica estera dai governi precedenti. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Radio anch’io”. “Io sono stato in tutti i tre governi e nella politica estera, nessuno si deve illudere. E' un testimone che ci si passa di governo in governo per decenni”, ha detto il ministro. “Ciò che facciamo oggi sulla Libia è un lavoro che parte tanti anni fa e un po' alla volta ognuno lo implementa”, ha spiegato Di Maio, secondo cui in Italia in termini di politica estera “abbiamo mantenuto un filo conduttore che ci ha contraddistinto nel mondo”. “Un altro passo fondamentale lo stiamo facendo con il governo Draghi”, seguendo quanto portato avanti dai governi precedenti, ha concluso il titolare della Farnesina. (Les)