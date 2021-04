Medio Oriente: delegazione della sicurezza egiziana in visita a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della sicurezza egiziana di alto livello ha lasciato la Striscia di Gaza, tramite il valico di frontiera di Beit Hanoun, dopo aver tenuto un incontro con ufficiali del movimento palestinese Hamas. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. La delegazione, giunta ieri a mezzogiorno nell’enclave, era guidata dal generale Ahmed Abdel Khaleq, responsabile del dossier palestinese per conto dell’intelligence del Cairo. Prima di recarsi a Gaza, la rappresentanza dei servizi egiziani ha avuto colloqui con funzionari dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) a Ramallah, in Cisgiordania. La visita, secondo fonti del quotidiano, è giunta a sorpresa ed è legata alle condizioni di salute del presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, recatosi in Germania per ricevere cure mediche. (Res)