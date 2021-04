Sardegna: test all'ingresso e no a seconde case, prorogata al 30 aprile l'ordinanza di Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prorogati fino al prossimo 30 aprile i controlli in porti e aeroporti per chi arriva in Sardegna. Lo ha deciso il presidente della Regione, Christian Solinas, con un'ordinanza che impone ai passeggeri la registrazione sulla piattaforma Sardegna sicura e il possesso di un certificato di negatività stabilito da un tampone effettuato 48 ore prima della partenza o, in alternativa, dovranno effettuare il test gratuito all'arrivo. Oppure fare un tampone, a pagamento, entro 48 ore. Chi si rifiuta, dovrà stare in quarantena. Con un successivo provvedimento il presidente della Regione ha prorogato, sempre fino al 30 aprile, anche l'ordinanza che impedisce l'arrivo nelle seconde case se non "in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute". (Rsc)