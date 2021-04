Imprese: viceministro Fratin, per le Pmi insistere sulle garanzie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gilberto Pichetto Fratin, esponente di Forza Italia, viceministro dello Sviluppo economico, è un sostenitore del sistema delle garanzie, soprattutto a supporto delle piccole e medie imprese. Va a suo modo controcorrente rispetto a chi delinea una progressiva diluizione dei prestiti garantiti che indebitano le imprese e rischiano di pesare sui bilanci delle banche. La proposta dirompente, in vista del nuovo decreto sostegni/ liquidità previsto per aprile, è passare alla garanzia statale al 100 per cento a favore di piccole imprese, con fatturato fino a i milione, per prestiti fino a 100mila euro da restituire entro 30 anni. "Con uno scostamento di bilancio nell'ordine di almeno 20 miliardi - spiega il viceministro a "Il Sole 24 Ore" - la misura sarebbe sostenibile. Possiamo attivare fino a 250 miliardi di credito. Daremmo respiro a 1,5-2 milioni di soggetti: piccoli commercianti, artigiani, al mondo delle piccole srl e delle ' società individuali che operano nella ristorazione e in generale nei servizi". All'obiezione che in questo modo si finirebbe per indebitare ulteriormente il tessuto degli imprenditori, il viceministro replica che "si tratterebbe di un onere diluito in 30 anni, parliamo di circa 3.500 euro all'anno che credo qualsiasi piccola impresa riuscirebbe comunque a fronteggiare", ha concluso Fratin.(Res)