Ue: Vestager, solo la concorrenza può garantire la ripartenza

- La commissaria europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, in un suo intervento su "Il Sole 24 Ore" scrive che "abbiamo l'occasione storica di costruire una Europa più verde, digitale e resiliente. Non è sufficiente riportare le cose a come erano prima. Dobbiamo creare qualcosa di nuovo, qualcosa di migliore - per ricostruire un'economia che risponda alle esigenze di tutti gli europei, guardando al futuro. Ciò che dobbiamo raggiungere non è niente di meno che una trasformazione completa della nostra economia, in un modo che sia giusto per noi e in linea con i nostri fondamentali valori democratici di equità, trasparenza e libertà di scelta". "La realtà pura e semplice - continua - è che, per uscire da una profonda crisi, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono mercati soffocati dalla morsa oppressiva di monopoli e cartelli. Quando il potere economico è nelle mani di pochi, non va a beneficio dei molti. Quello di cui abbiamo bisogno è quindi un tessuto denso di imprese energiche e innovative, di tutte le dimensioni, in tutti i settori, in tutta Europa. Dobbiamo preservare la possibilità di scelta e le alternative per i cittadini e le imprese. Questa è la vera essenza della concorrenza". (segue) (Res)