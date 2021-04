Ue: Vestager, solo la concorrenza può garantire la ripartenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è il motivo - aggiunge - per cui stiamo sviluppando una serie di politiche proattive per costruire un'economia competitiva, resiliente, verde e inclusiva qui in Europa. A dicembre abbiamo presentato una proposta di legge sui mercati digitali, che sosterrà le norme in materia di concorrenza definendo un chiaro elenco di azioni consentite e non, a cui i 'controllori' digitali dovranno conformarsi. Inoltre, dobbiamo assicurarci che i sussidi pubblici non compromettano la parità di condizioni, ostacolando le imprese che non ne beneficiano". La commissaria spiega infine che "le nostre scelte di oggi, sul come ricostruire la nostra economia dopo la pandemia, determineranno il modo in cui il nostro sistema economico e la nostra società funzioneranno per molto tempo. Decidendo di prendere seriamente il tema della concorrenza leale e di rendere questa possibile con tutti i mezzi di cui disponiamo, ci stiamo mettendo sulla strada giusta verso un futuro equo e prospero, per la nostra economia e per la nostra società", ha concluso Vestager. (Res)