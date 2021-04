Pa: ministro Brunetta, piano assunzioni in cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tavolo ovale nella stanza al piano nobile di Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione pubblica, c'è un grande modellino di una Ferrari da corsa. "Me l'ha regalata tredici anni fa Luca Cordero di Montezemolo", racconta Renato Brunetta a "Il Messaggero", che per la seconda volta nella sua vita politica ricopre la carica di ministro per la Pubblica amministrazione. "La Ferrari rappresenta la mia idea di efficienza che la macchina pubblica deve avere. È da sempre il mio sogno". Per ora, tuttavia, più che una Ferrari, la Pubblica amministrazione italiana sembra un'auto d'epoca, un po' malridotta. Ora riparte dai concorsi e dai contratti. "Per due ragioni. La prima è perché per i contratti abbiamo i soldi, 6,8 miliardi stanziati dai precedenti governi. E di questo ne va dato atto. Ma soprattutto per il Next Generation Eu. Come si fanno a investire 200 miliardi in 5 anni se non hai un apparato dello Stato all'altezza di questa sfida straordinaria? E come si fa a reggere, una volta a regime? Per questo i miei primi tre atti sono stati il riavvio dei contratti, la firma del Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e per la coesione sociale con i sindacati, e lo sblocco del turn over". (segue) (Res)