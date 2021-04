Pa: ministro Brunetta, piano assunzioni in cinque anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai concorsi, "siamo partiti da un numero: 118.879. Sono i posti già disponibili nella Pubblica amministrazione. Dietro una cifra apparentemente asettica ci sono nomi e cognomi, ci sono progetti di vita congelati a causa del virus. Sbloccare questi concorsi ci è sembrata la prima urgenza". Forse non basteranno queste assunzioni ad invertire il trend di invecchiamento dei dipendenti pubblici in servizio. "Il nostro obiettivo è di garantire innanzitutto il turnover fisiologico: almeno 500 mila ingressi per cinque anni, 100 mila l'anno, pari al numero di dipendenti pubblici che andranno in pensione secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato. Poi bisogna ragionare selettivamente sui settori che si sono maggiormente impoveriti negli ultimi dieci anni". "Penso soprattutto - aggiunge il ministro - alla sanità e agli enti locali. Qui il turnover potrà arrivare anche al 120 per cento. Infine, ci saranno le alte professionalità tecniche da reclutare in via straordinaria per l'attuazione dei progetti del Recovery Plan con contratti a tempo determinato", ha concluso Brunetta. (Res)