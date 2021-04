Imprese: Gopinath (Fmi), l'Italia deve favorire la produttività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mario Draghi ha la rara qualità di essere un pensatore profondo e al tempo stesso un uomo pragmatico, farà molto bene all'Italia". Lo ha detto a "la Repubblica" Gita Gopinath, capo economista dell'Fmi, che immagina un mondo post Covid: "Sebbene molte cose siano ancora incerte, mi aspetto che ci saranno cambiamenti duraturi nel modo in cui lavoriamo, viviamo, facciamo acquisti e viaggiamo. Probabilmente vedremo un modello di lavoro ibrido in cui le persone continueranno a lavorare da casa alcuni giorni della settimana e andranno a lavorare fisicamente gli altri giorni". L'Fmi prevede una buona ripresa del Pil per l'Italia al 4,2 per cento. "Nel 2021, l'economia italiana dovrebbe riprendersi parzialmente e in modo non uniforme, con un tasso di crescita annuo del 4,2 per cento, poiché la terza ondata di contagi e le successive restrizioni hanno soffocato i consumi e colpito il turismo e il settore alberghiero. La velocità e l'entità della ripresa dipenderanno dalla capacità di ricollocare la capacità produttiva in settori con una domanda in più rapida crescita". "La spesa guidata dal Next Generation Eu - continua - compenserà parte della produzione persa a causa della pandemia Tuttavia, le prospettive di crescita a lungo termine dipenderanno dall'attuazione di riforme strutturali per migliorare la produttività", ha concluso Gopinath.(Res)