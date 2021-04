Siria: fonti stampa, ministro Esteri Mekdad tenta dialogo indiretto con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faysal Mekdad, avrebbe inviato il mese scorso una lettera non ufficiale a diversi omologhi di Paesi europei, tra cui l’Italia, chiedendo un “dialogo aperto” con Damasco per impedire “che vengano assunte nuove posizioni” contro il Paese “nel quadro dell’Unione europea”. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, che cita alcuni passaggi del messaggio di Mekdad. Nessuno dei ministri coinvolti ha risposto ufficialmente al ministro siriano, ma l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, avrebbe risposto indirettamente, affermando che “se il governo siriano farà passi pacifici nella direzione giusta, risponderemo collettivamente”, prosegue “Asharq al Awsat”. “Non smetteremo di imporre sanzioni economiche, non ci sarà alcuna normalizzazione a nessun livello, non sosterremo mai nessuno sforzo di ricostruzione finché non vedremo l’inizio di una transizione politica in Siria”, ha detto Borrell. (Res)