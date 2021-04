Sardegna: Igea, approvati indirizzi per nuovo piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il quinquennio 2020-2024, sono state indicate otto linee di sviluppo strategico, dalla progressiva chiusura dei siti minerari ad alcune bonifiche; dallo sviluppo di nuovi cantieri e di progetti di ricerca; dalla razionalizzazione dell'organizzazione interna fino alle dismissioni immobiliari per pubblica utilità o per fini produttivi". Lo ha detto l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili, dopo l'approvazione, da parte della giunta regionale, del documento "Linee guida Piano industriale 2020-2024" della società in house Igea Spa, che rappresentano una proposta di indirizzo in base a cui la Società potrà predisporre il nuovo piano e la nuova organizzazione. Con il precedente Piano industriale, Igea aveva avviato il censimento dei lavori necessari alla chiusure ed entro luglio 2021 completerà anche il censimento degli immobili di proprietà: "Dopo aver proceduto alla chiusura delle concessioni minori, con un notevole risparmio di fondi pubblici da destinare ad altre attività di ripristino, nel prossimo quinquennio saranno implementate le chiusure di concessioni maggiori con un progetto per ogni sito, da presentare entro il 2021 al Servizio Attività estrattive e Ripristino ambientale dell'Assessorato dell'Industria – ha aggiunto l'assessore Pili –. Inoltre, nelle aree minerarie si procederà nella messa in sicurezza dei 'fanghi rossi' ed altre aree minori". (segue) (Rin)