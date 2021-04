Sardegna: Igea, approvati indirizzi per nuovo piano industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Igea - prosegue Pili - sta lavorando anche al completamento della bonifica del sito Santu Miali a Furtei e del sito di Olmedo, al supporto nelle bonifiche del Comune di Guspini a Montevecchio Levante e del Comune di Iglesias a Valle Rio San Giorgio. Tra gli obiettivi, lo sviluppo dei cantieri di bonifica dell'ex area industriale Seamag e il ripristino di Palmas Cave a Sant'Antioco, i progetti di ricerca del Centro eccellenza Sostenibilità ambientale (Cesa), formato con l'Università di Cagliari e l'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente, e il laboratorio sotterraneo a basso rumore sismico nel sito minerario di Lula per lo studio delle onde gravitazionali. Altro obiettivo strategico di brevissimo periodo indicato nelle 'Linee guida' è l'efficientamento energetico e quello organizzativo che passa anche attraverso la radicale riorganizzazione societaria". "Le linee di sviluppo strategico – ha concluso l'assessore - prevedono lavori per complessivi 158 milioni di euro (141 milioni esclusi i lavori presso la miniera di Genna Tres Montes a Silius) ed un piano di assunzioni di 54 unità a tempo indeterminato, determinando una dotazione organica adeguata al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale. Perciò, la Giunta regionale ha approvato anche il nuovo Regolamento per le assunzioni". (Rin)