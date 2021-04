Libano: Covid, consegnato primo lotto del vaccino cinese Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo carico del vaccino cinese Sinopharm contro il Covid-19, offerto in dono dalla Repubblica popolare cinese al governo del Libano e all’esercito libanese, è giunto ieri all’aeroporto internazionale di Beirut. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna". Ad accogliere l’arrivo del lotto era presente il ministro della Salute uscente, Hamad Hassan, accompagnato dal ministro degli Esteri, Charbel Wehbi, e dall’ambasciatore di Cina in Libano, Wang Kejian. Il primo carico comprende 50 delle 90 mila totali che Pechino ha offerto in dono alle autorità libanesi. (Res)