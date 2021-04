Sardegna: salgono a 16 i comuni sardi in "zona rossa", rischiano Macomer e Nuoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono complessivamente 16 i Comuni sardi in "zona rossa". All'elenco si sono aggiunti ieri Capoterra e Siurgius Donigala ma anche la situazione di Nuoro appare difficile: il capoluogo barbaricino "vanta" un trend di contagi da Covid-19 preoccupante tanto che l sindaco Andrea Soddu si è ritrovato costretto a chiudere le scuole medie e superiori fino al 20 aprile. E sono vietate anche le visite a casa di amici e parenti. Didattica a distanza anche per tutti gli alunni di Alghero. Come in numerose scuole di Cagliari. Preoccupazione anche a Macomer dove sono stati accertati 46 positivi e 18 ulteriori persone in quarantena fiduciaria. "La situazione contagi è preoccupante - spiega il sindaco Antonio Onorato Succu - informazioni ufficiose che pervengono da famiglie e cittadini con sintomi o con tamponi antigenici positivi che al momento risulterebbero in attesa di riscontro sanitario ufficiale o di tampone molecolare". (segue) (Rsc)