Sardegna: salgono a 16 i comuni sardi in "zona rossa", rischiano Macomer e Nuoro (2)

- A Bono, nel Sassarese, in lockdown da febbraio per via dei contagi da variante inglese, è arrivata un'altra proroga della "zona rossa". Nei comuni "chiusi", è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità. Non sono consentite le visite a parenti o amici. Stop al commercio al dettaglio (tranne alimentari), a barbieri e parrucchieri. Aperte edicole, tabaccai e farmacie e parafarmacie. Chiusi parchi, giardini e cimitero. (Rsc)