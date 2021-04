Iraq: autorizzata importazione alimentari per ridurre prezzi sul mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza nazionale dell’Iraq ha autorizzato l’importazione di 50 mila tonnellate di pomodori e di altrettante tonnellate di pollame, durante il mese islamico di Ramadan (tra il 13 aprile e il 12 maggio), per alleggerire l’aumento dei prezzi di questi prodotti sul mercato interno. Lo ha annunciato il ministro dell’Agricoltura dell’Iraq, Mohammed Karim al Khafaji. Secondo Al Khafaji, la decisione giunge in conseguenza dell’iniziativa del premier, Mustafa al Kadhimi, di formare una commissione per monitorare le fluttuazioni dei prezzi dei prodotti alimentari, che in diverse aree del Paese sono aumentati significativamente. Tra le ragioni dell’aumento dei prezzi, la svalutazione del dinaro iracheno – decisa lo scorso dicembre dalla Banca centrale di Baghdad – e l’introduzione di un blocco sulle importazioni di alcuni prodotti. (Res)