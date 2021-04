Germania: Covid, oggi colloqui governo-Laender su seconda vaccinazione dopo AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, discuterà oggi con gli omologhi dei Laender sulla seconda dose del vaccino contro il Covid-19 da somministrare a quanti è già stato inoculato il preparato dell'azienda farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In Germania, l'impiego del vaccino di AstraZeneca per i soggetti di età inferiore ai 60 anni è stato recentemente sospeso a seguito dei casi di trombosi venosa cerebrale, alcuni fatali, riscontrati a seguito dell'inoculazione. La Commissione permanente per i vaccini tedesca (Stiko) ha, quindi, suggerito che a quanti sono stati già vaccinati con AstraZeneca dopo 12 settimane venga somministrata la seconda dose di vaccino con preparati a base di Rna messaggero (mRna). Si tratta, per esempio, del vaccino sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer e di quello prodotto da Moderna, impresa biotecnologica degli Usa. Spahn e i ministri della Salute dei Laender discuteranno, quindi, della raccomandazione della Stiko. A oggi, sono 2,2 milioni i soggetti che in Germania hanno ricevuto la prima dose del vaccino di AstraZeneca. (Geb)