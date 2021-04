Bahrein: nel 2020 contrazione dell’economia del 5,81 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) del Bahrein è calato, nel 2020, nella misura del 5,81 per cento su base annua, in conseguenza della pandemia di Covid-19 e del calo dei prezzi del petrolio. Secondo dati dell’Autorità per l’informazione e del governo bahreinita, ripresi dal portale "Al Khaleej Online", il Pil del regno è infatti diminuito a 12,16 miliardi di dinari bahreiniti (35,36 miliardi di dollari), rispetto ai 12,91 miliardi di dinari (37,5 miliardi di dollari) del 2019. I dati mostrano che il Pil bahreinita ha, inoltre, registrato un calo del 5,51 per cento su base annua nel quarto trimestre dell’anno passato, raggiungendo i 3,03 miliardi di dinari (8,81 miliardi di dollari) contro i 3,207 miliardi di dinari (9,32 miliardi di dollari) dello stesso periodo del 2019. (Res)