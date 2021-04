Trasporto aereo: FlyDubai, flotta Boeing 737 Max nuovamente operativa entro due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La flotta di velivoli Boeing 737 Max della compagnia aerea emiratina FlyDubai sarà nuovamente operativa entro due mesi, a seguito di lavori eseguiti per riattivare gli aerei, non più operativi da due anni. Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". Secondo il manager Mike Evans, i primi voli comprenderanno destinazioni vicine all’hub della compagnia, come l’Iran e il Pakistan, ma quando altri Paesi permetteranno al 737 Max di volare anche destinazioni europee saranno “decisamente sulla lista”. L’uso del 737 Max è stato sospeso a livello mondiale nel marzo del 2019, dopo che il velivolo prodotto dalla casa statunitense Boeing è stato coinvolto nel giro di pochi mesi in due incidenti aerei mortali. (Res)