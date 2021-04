Libia: Di Maio, visita di Draghi per soddisfare richiesta investimenti delle nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in Libia si basa sul principio che i cittadini di questo Paese sono a poche centinaia di chilometri dall’Italia e chiedono investimenti da parte delle nostre aziende. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Radio anch’io”. “Quella che era la Libia un anno fa, un Paese in guerra, oggi è un Paese che grazie al processo di pace dell’Onu va verso la stabilizzazione. Per la prima volta da anni abbiamo un governo unitario, abbiamo ottenuto questo primo risultato”, ha detto Di Maio, secondo cui “un Paese stabile affronterà le criticità del passato”. Sul tema migranti, il titolare della Farnesina ha dichiarato che “è chiaro ed è evidente che vada affrontato gestendo i flussi con molta attenzione ai confini sud della Libia, dove molto spesso queste persone sono in balia degli eventi”. (Les)