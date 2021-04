Mali: Di Maio, domani a Bamako per rafforzare presenza italiana nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sarà in Mali per perseguire l’obiettivo che si è dato l’Italia di rafforzare la sua presenza nel Sahel. Lo ha detto lo stesso Di Maio a “Radio anch’io”. In questa regione, “la situazione è ancora più difficile” rispetto a quella libica, soprattutto perché “le rotte migratorie passano dal Sahel e sono rotte di persone disperate che attraversano l’Africa e arrivano alle coste europee, spesso italiane”, ha detto Di Maio. “Stiamo aprendo diverse ambasciate nella regione e stiamo per inaugurare un’ambasciata a Bamako, in Mali”, ha aggiunto il ministro. (Les)