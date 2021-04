© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo scorso, i cassintegrati in Germania sono diminuiti a 2,7 milioni dai 2,9 di febbraio. Il dato corrisponde a un declino dall'8,7 all'8 per cento dei dipendenti soggetti ai contributi previdenziali. È quanto reso noto dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. (Geb)