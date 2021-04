Tunisia: Parlamento approva un prestito per rifornire di acqua potabile la provincia di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dei rappresentanti del Popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino) ha approvato, martedì sera, un disegno di legge relativo all'accordo di garanzia alla prima richiesta, concluso il 22 ottobre 2020, tra la Repubblica tunisina e l'Agenzia francese per lo sviluppo, e relativo al prestito assegnato alla Società nazionale per lo sfruttamento e la distribuzione dell'acqua per contribuire al finanziamento di un programma per migliorare e garantire l'approvvigionamento di acqua potabile alla provincia di Tunisi. Questo programma, che si stima sarà completato entro il 2025, per un costo totale di 80 milioni di euro, mira a fornire il fabbisogno di acqua potabile nei governatorati della Grande Tunisi (Tunisi, Ben Arous, Manouba e Ariana), a beneficio di 2,28 milioni di persone, per includere 3,2 milioni di persone entro il 2030. (Tut)