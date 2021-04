Imprese: Di Maio, ascoltare manifestanti pacifici, serve decreto per Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che hanno commesso violenze di fronte a Montecitorio vanno condannate, ma coloro che hanno manifestato pacificamente vanno tutti ascoltati. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Radio anch’io”. “Ovviamente le violenze vanno sempre condannate, quelli che si sono macchiati di violenze, in particolare, contro gli uomini in divisa non hanno la mia comprensione, ma coloro che hanno manifestato pacificamente vanno tutti ascoltati”, ha detto Di Maio. “Dobbiamo fare un nuovo scostamento di bilancio, prendere nuovi fondi e fare un decreto per le piccole imprese”, ha spiegato il titolare della Farnesina, secondo cui serve “un provvedimento dedicato alle piccole imprese come i nostri ristoratori, i nostri commercianti, fra cui anche gli ambulanti, ovvero quelli che hanno pagato lo scotto più alto” della pandemia di Covid-19. “Queste persone le dobbiamo aiutare perché quando ripartiamo dopo la campagna vaccinale queste persone dovranno pagare debiti doppi”, ha spiegato Di Maio. (Les)